​"Soutien" du Ps à Macky : Tanor précise

Le président du HCCT, Ousmane Tanor Dieng, préfère parler de « partenariat » à la place de « soutien ». Selon le leader du Ps, «son parti n’est pas un parti de soutien».



Toutefois, il précise que lui et son parti : «assumons et porterons la candidature de Macky Sall sur une base programmatique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar qui aura un candidat unique. Nous sommes dans le cadre d’un partenariat », explique Tanor dans les colonnes du journal Le Quotidien. L’ère des échappées solitaires est révolue et a laissé la place à celle des grands ensembles», lance-t-il.