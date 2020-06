​« TAAMU SENEGAL »: une plateforme lancée par l'ASPT pour capter les recettes qui échappent au secteur touristique national

Papa Mahawa Diouf Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, a procédé ce mercredi au lancement officiel de l’opération « TAAMU SENEGAL ». Selon lui, « cette plateforme est une politique de bon d’achat », pour capter les recettes qui échappaient au secteur touristique national.



« C’est au cœur de la crise du Tourisme avec la crise sanitaire de la Covid-19, que l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) a réuni l’essentiel des acteurs touristiques du secteur privé comme du secteur public pour échanger sur des perspectives de donner un sang neuf aux milieux de la crise. De maintenir et de créer des emplois. De remobiliser le secteur en termes de service donné au bénéfice des consommateurs nationaux. C’est ce que nous avons appelé l’initiative TAAMU SENEGAL », soutien Papa Mahawa Diouf.



Selon le DG de l'ASPT, ce n’est pas la promotion de campagne du Tourisme interne. Mais une initiative particulière qui vise à identifier auprès des entreprises nationales, sociétés nationales comme sociétés publiques où privées, tout ce qui était rencontres des comités d’entreprise, qui s’organisait bien souvent pour beaucoup d’entreprises, en dehors du Sénégal.



« Nous avons voulu capter ces recettes qui échappaient au secteur touristique national. Il y a un mois, en collaboration avec ces agences qui organisent ces voyages, les hôtels réceptifs avec ceux qui ont des circuits qui ont trait plutôt aux comités d’entreprise, aux colonies de vacances, pour que ces ressources qui ont été évaluées par une étude interne avec des acteurs, à pas moins de 3 milliards de F CFA qui soient mobilisés et qui puissent être injectés tout de suite à travers des engagements de ces société-là. Ce, pour acheter leur rencontre auprès du marché touristique national plutôt que de les acheter dans les marchés étrangers », dit-il.



Poursuivant ces propos, monsieur Diouf de préciser : « Cette plateforme permet d’exposer les offres. Et nous permet de faire le travail de communication d’interface pour soutenir les entreprises qui ont envie d’acheter ces types de produit auprès de la plateforme ‘’Taamu Sénégal’’. Ce qui est important, c’est d’offrir ces services pour l’entreprise qui avait déjà budgétisé des activités de comité d’entreprise, mais dans les pays étrangers pour certains. Je rappelle que ce n’est pas moins de 3 milliards F CFA, d’investissements qui échappent à travers ces activités au Sénégal chaque année ».