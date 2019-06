​ Tataguine : Ibou Ndiaye recadre le maire Déthié Diouf

Ibou Ndiaye responsable apériste à Tataguine, région de Fatick n’a pas mis du temps pour apporter un démenti, suite à la sortie de leur maire, Déthié Diouf qui avait déclaré à la radio Sud fm, « qu'il n’y a pas de problème d’eau » dans le département de Tataguine.



« Les problèmes de l’eau et d’électricité que j’avais souligné lors de la conférence que nous avions tenue au mois de ramadan ont été démenti par le maire dans une radio de la place. Et tout le monde à fait le constat que ces problèmes réitérés par la population sont une réalité ici à Khondiogne », a souligné Ibou Ndiaye.



Abondant dans le même sens, Birama Ndiaye le président de l’ASC ‘’Mbog Jom’’, habitant du village de Khondiogne, a lui démenti les propos du maire. « J’ai entendu notre maire dire dans une radio sud fm, qu'il n’y pas de problème d’eau dans la commune de Tataguine, c’est archi faux. Et, le préfet vient de nous conforté dans nos doléances. Nous l’interpellons directement, et nous invitons le président de la République à agir pour que de tel agissement ne puissent pas prospérer », fulmine M. Ndiaye.



Poursuivant ses propos, il persiste : « Nous l’interpellons pour lui dire qu'à Tataguine, Khondiogne, qu'il y a belle et bien le problème d’eau et d’électricité. Toute personne qui dira le contraire de faire des affabulations, est en train dire des contre-vérités ».