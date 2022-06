​ Tension post-électorale : le PIT accuse la Coalition YAW

Le Parti de l’Indépendance et du Travail regrette les violences notées dans le pays ces derniers temps. En conférence de presse, il accuse la coalition YAW d’être responsable de cette situation.



« Le secrétariat du comité central du PIT à fini d’être convaincu de l’entière et pleine responsabilité de la coalition YAW dans la tournure que prennent les choses. YAW a fait le pari de s’imposer par la force », a déclaré Samba Sy secrétaire général du PIT.



M. Sy au micro de Walf radio soutient que le moment de la zizanie est mal choisi, car le pays est bientôt producteur de pétrole. « On est entrés de pleins pieds du Sénégal dans le statut envié de pays producteur de Pétrole. Il faut dire non aux anarcho-émeutiers de Yewwi. L’idée de report-là, nous pose particulièrement problème. Nous pensons que à date échue, on peut bien aller aux élections », dit-il.