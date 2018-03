​« Touches féminines», l’acte humanitaire de l'artiste Shula Ndiaye

C’est l’une des séries d’actions conçues autour d’un cadre d'un concept socio-culturel et un peu multidimensionnel qui permet à l’artiste et à son entourage d'allier musique action humanitaire sociale et échange artistique qui s'appelle "Touches Féminines".



« Nous avons pensé qu'il faut créer une plateforme fédératrice en notre qualité d'acteur culturel et mettre la musique de côté. Cela nous permet de fédérer tout le monde autour des thématiques qui nous interpellent », indique Shula Ndiaye.

Pour la musicienne, cela va permettra à tout le monde de s’y mettre d’où la tenue du cocktail "Made in Sénégal".



Elle est d’avis que la présence des illustres personnalités va permettre d'inciter les populations à adhérer à sa cause. « Si on prend l'exemple de madame Sidibé, elle travaille pour la préservation de la dignité humaine à travers le respect des principes du droit. Elle a par ailleurs travaillé sur la question de la paix en Casamance. Une problématique qui nous interpelle tous. De même elle a beaucoup œuvré pour le respect des droits des femmes », dit-elle. Une initiative à laquelle on aussi adhéré le sociologue Djibril Diakhaté.