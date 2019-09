​ Trafic illicite de stupéfiants : la Douane multiplie les saisies de chanvre indien

Malgré l’ingéniosité des trafiquants, les soldats de l’économie tiennent tête à la mafia. Plusieurs saisies de chanvre indien ont eu lieu ces derniers jours. Les agents des Douanes de Moussala, ont découvert, le dimanche 15 septembre 2019, 97 kg de chanvre indien dans un véhicule de type 4X4. Provenant du Mali, le véhicule est immatriculé en Mauritanie et conduit par une personne de nationalité sénégalaise. Le conducteur a été immédiatement mis aux arrêts pour les besoins de l’enquête.



À Kaolack, également, la subdivision des Douanes a saisi du chanvre et des moyens de cache et de transport d’une valeur totale estimée à 78 millions de francs CFA. La saisie a été opérée dans la nuit du 15 au 16 septembre 2019 à Ndoffane, par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaolack. Au total, c’est 100 kg de chanvre indien et 300 grammes de résine de cannabis pur (haschich) pour une valeur totale de 66.000.000 de F CFA que cette unité a interceptée.



Au même moment, les éléments de la Brigade des Douanes du pont Sergine Bassirou Mbacké de Kaolack mettaient hors circuit 12,5kg de chanvre indien saisis dans un bus de transport en provenance de la Casamance. La valeur du moyen de transport (le bus) et celle du produit prohibé saisi est estimée à 12 000 000 F CFA, rapporte « Libération ».