​"Tsunami" au PDS : une vague de démission se prépare

Que se passe-t-il au Parti démocratique sénégalais (Pds) ? Après le départ de Me Madické Niang, une vague de démissions se prépare. Selon « Les Echos », il s’agit de dizaines et de dizaines de membres du Comité directeur (Cd) qui comptent quitter le parti de Me Abdoulaye Wade.



Insatisfaits de la gestion du parti avec Karim Wade qui a la main sur tout depuis Doha, ces derniers vont faire une sortie dans les prochains jours, informe le quotidien.