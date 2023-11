​ UE: un accord a été trouvé sur des règles pour protéger les journalistes des «poursuites bâillons»

Le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord, jeudi 30 novembre, sur de nouvelles règles destinées à protéger les journalistes et militants des droits humains contre les «poursuites bâillons», procédures abusives et souvent coûteuses destinées à les réduire au silence. «Je salue l'accord sur la directive, qui protègera ceux qui tentent de révéler des vérités dérangeantes. Comme Daphne Caruana Galizia, qui a payé le prix ultime pour cela», a déclaré sur X (anciennement Twitter) la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à propos de la journaliste maltaise d'investigation assassinée en 2017 et qui avait subi un harcèlement juridique, rapporte l'AFP.