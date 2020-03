​« Une personne reconnue coupable de viol peut bénéficier d’une grâce si… », Directeur des Affaires criminelles et des grâces

Le Directeur des Affaires criminelles et des Grâces a révélé qu’une personne reconnue coupable de viol peut bénéficier d’une grâce si elle en formule la demande après son jugement définitif. Mandiaye Niang l'a fait savoir à l’occasion de la journée de réflexion portant sur le thème « Nouveautés et défis de la loi sur la criminalisation de l’infraction de viol », organisée par l’Union des magistrats Sénégalais (UMS) en collaboration avec l’ONG 3D.



« Juridiquement, le Président peut parfaitement gracier un violeur et, c’est déjà arrivé. Il suffit juste que le Président le décide et que la procédure judiciaire soit finie. Quelle que soit l’infraction, (meurtre, assassinat, viol), le président de la République peut gracier sans conditions spécifiques », a expliqué Mandiaye Niang.



Poursuivant ses propos, il précise : « Pour le moment, dans la politique pénale actuelle que nous appliquons, les infractions sexuelles sont écartées des grâces et des libérations conditionnelles », livre i-Radio.