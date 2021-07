​ Vaccination Covid19: 1500 doses du vaccin Jonhson & Jonhson octroyées au district sanitaire de Rufisque

Le District sanitaire de Rufisque qui a reçu sa première dotation de 1500 doses de vaccin Jonhson Jonhson, a procédé, ce samedi au lancement avec plusieurs personnes vaccinées.



« Nous avons organisé une cérémonie de lancement de la vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin Jonhson & Jonhson nous avons reçu hier soir pour le district sanitaire de Rufisque. Pour la première dotation, nous avons reçu 1500 doses. Et aujourd’hui, nous avons mobilisé tout le District sanitaire de Rufisque. Au préalable, également, hier soir (vendredi) annoncer le démarrage de la vaccination avec ce type d’antigène. La population a répondu massivement », a déclaré Docteur Mbaye Thiam, médecin chef du District Sanitaire de Rufisque.



Mbaye Thiam au micro de Sud Fm, d’ajouter : « Il y a eu ce matin, 5 équipes qui ont été mobilisées. Et au niveau de chaque équipe, il y a au minimum 2 à 3 personnes. Et cela, également, on ne compte pas les personnes qui sont en train de faire le remplissage des cartes pour accélérer le travail. Mais aussi les personnes qui sont mobilisées pour s’occuper de l’arrangement des gens, les mettre en groupe et pouvoir les envoyer au niveau des différentes équipes. Nous avons 12 postes de santé au niveau du district sanitaire de Rufisque et nous allons essayer de leur donner une dotation pour qu’on puisse démarrer, décentraliser et éviter les rassemblements », dit-il.