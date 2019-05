​ Vers un procès pour Lamine Diack et son fils : le parquet financier renvoie l’affaire devant le tribunal

Le Parquet national financier (Pnf) de Paris a fait sa réquisition sur l’affaire de corruption de l’IAAF (Association internationale des fédérations d'athlétisme) dont les noms de l’ex-patron de l’athlétisme mondial, Lamine Diack et son fils Massata ont été cités. Il réclame le renvoi devant le tribunal, après quatre (4) ans d’enquête.



Selon l’Agence de presse française (Afp) qui donne l’information, le dirigeant sénégalais et son fils filent droit à un procès. Ils sont considérés par la justice comme des "acteurs-clés d’un système de corruption", pour couvrir des cas de dopage en Russie.



Le réquisitoire de 48 pages signé le 16 mai dernier, veut faire juger Lamine Diack, âgé de 85 ans pour « corruption active et passive » et « blanchiment en bande organisé ». Cinq (5) autres prévenus sont mis au banc des accusés. Parmi eux, son « homme de confiance », Papa Massata Diack.