​ Village de Lombal à Linguère : les habitants de la localité crient leur mal vivre

Les habitants du village de Lombal dans le département de Linguère crient leur mal vivre. Ils réclament des infrastructures sociales de base. Le village est relié à Dahra par une route cahoteuse et la case de santé ne dispose pas de personnels qualifiés.



« Je pense que nous sommes nés avec ces difficultés-là. Depuis, j’ai constaté que Lombal a rencontré des difficultés extrêmes du côté de la santé, des routes, et du coté du téléphone. C'est-à-dire le réseau téléphonique. Nous avons une case de santé depuis très longtemps et nous avons essayé de construire deux salles et recruté une sage-femme. Nous payons cette sage-femme avec nos propres moyens. La salle n’est pas bien équipée. Car il n’y a pas de médicament, et de matériel. Nous avons droit à la santé », a déclaré Moussa Ndiaye leur porte-parole.



Poursuivant, il précise que l’activité principale des femmes est le maraîchage. Ce pour évoqué le manque d'eau. « On ne peut pas faire ses activités sans pour autant avoir de l’eau », dit-il.