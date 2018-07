​«Vol et tromperie» : Me Massokhna Kane et Cie portent plainte contre Auchan

Sos Consommateur, qui veille sur Auchan comme du lait sur le feu, a déposé une plainte contre la firme française au près du directeur du Commerce intérieur. Me Massokhna Kane et Cie accuse le supermarché de vol et tromperie.



«Nous attendons que cette plainte soit prise en charge. Et, Nous veillerons à ce que ça soit le cas », a martelé le président de l’association consumériste. Me Kane de poursuivre en appelant «l’Etat de veiller», à ce que tout se passe dans les règles.



«La grande arnaque d'Auchan consiste à afficher des prix incomplets pour faire croire aux clients qu’elle vend moins cher, ce qui les résout à aller massivement chez elle. Mais, arrivés à la caisse, elle les fait payer plus cher», ont écrit les consuméristes dans un communiqué parcouru par «Les Echo».



Pour étayer leur accusation, les consumeristes de révéler que : «pour 0,448 Kg de persil, le prix du ticket est fixé à 599 F Cfa, mais facturé à la caisse 810 F Cfa. Ce qui fait 211 F Cfa de différence ».