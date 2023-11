​« XËYU NDAW ÑI »: des agents réclament 3 mois d’arriérés de salaire

Des agents de « XËYU NDAW ÑI » réclament 3 mois d’arriérés de salaire. Et pourtant, des jours plutôt, le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour, s’est vanté des 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de francs CFA par année avec un objectif initial de 65 000 emplois.



Des agents recrutés au ministère de l’Environnement sont « restés presque 4 mois sans salaire » Ce qui rend creux le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, validé le 22 avril 2021 au CICAD par le Président de la République.



À noter que sur un total de 10 000 recrutés par le ministère de l’Environnement dans le même programme, 7 000 sont affectés à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, 2 000 pour la direction des Eaux et forêts, chasse et conservation des sols et 1000 pour la direction de l’Environnement et des Établissements classés. Ils ont tous un contrat à durée déterminée (CDD) de 2 ans (août 2021 - août 2023) renouvelable. Seulement tous ces agents sont restés pendant plus de 3 mois sans salaire. Et pire encore, comme pour les narguer, les autorités ont encore signé un nouveau contrat de 17 mois.