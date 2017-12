​ Yakham Mbaye : «Lorsque j'en finirai avec Bamba Fall, les Sénégalais sauront qui est le vrai ripou»

Cité dans l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar, qui a couté au maire Khalifa Sall et à certains de ses collaborateurs un mandat de dépôt, Yakham Mbaye a fait une déclaration pour laver son honneur.



«Bamba Fall me cite parmi ceux qui ont bénéficié de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, prenant le soin de préciser que d’une part, à chaque fête de Tabaski, Khalifa Sall me remettait un million de F CFA, d’autre part, je lui ai fait la révélation, tout en lui demandant de dire ma gratitude au bienfaiteur. Bamba Fall sait qu’il ment, mais c’est sans effet, car c’est une seconde nature chez lui. Khalifa Sall sait que Bamba Fall ment », a précisé Yakham Mbaye.



Le Dg du « Soleil », promet de faire des révélations détonantes contre Bamba Fall très prochainement. «Lorsque je m’exprimerai, selon mon tempo, et en profondeur, dans les prochaines heures, il s’agira simplement de livrer des faits cimentés par des dates, en des lieux et avec des témoins précis », dit-il.



Yakham Mbaye, déclare qu’en ce moment, « il ne s’agissait nullement de Caisse d’avance. Mais de lui, Bamba Fall, et de ses offres de services pour vendre Khalifa Sall ne le préoccupait nullement. Au contraire… Au finish, lorsque j’en finirai avec Bamba Fall, il est claire que les Sénégalais sauront qui est le vrai ripou ».