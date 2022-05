​« Yewwi va compétir à Dakar, sinon il n'y aura pas d'élection », Déthié Fall

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. ( Yaw), Déthié Fall s’est rendu ce mercredi, dans les locaux du Conseil constitutionnel pour le dépôt de recours concernant leur liste à Dakar. A sa sortie, M.Fall a déclaré que deux recours ont été déposés. Un premier recours en contestation du rejet de la liste majoritaire de Yaw dans le département de Dakar, et un deuxième pour contester le dépôt de la liste de Benno Bokk Yakaar (BBY). Espérant que le droit sera dit par les sages, il a tenu prévenir que si « Yaw ne compétit à Dakar, il n'y aura pas d'élection ».



« Nous étions venus aujourd'hui accompagner de Babacar Mbengue maire de la commune de Hanne Bel Air, qui également a déposé un recours en sa qualité d'électeur. Parce qu'il est possible pour tout électeur de déposer un recours, en contestation de ce qui s’est passé avec l'excès de parrains noté lors du dépôt de la liste de Benno Bokk Yaakar », a déclaré Déthié Fall. Avant de notifier un fait insolite.



« On était au rond-point Washington, un fait insolite s'est passé. Quand j'ai voulu savoir est ce que c'est la rue qui mène vers le conseil constitutionnel, le policier qui m'a reconnu a aussitôt demandé de m'arrêter parce qu'il doit appeler son supérieur avant que je ne progresse. Je lui ai clairement dit que c'est parce que j'attends quelqu'un que je suis là, mais dès qu'il arrive, je vais partir parce que je ne vous demande pas votre avis pour circuler dans n'importe quelle rue de Dakar. Parce que c'est mon droit le plus absolu », a fait savoir le mandataire de Yaw.



Poursuivant ses propos, Déthié Fall a précisé qu’ils étaient : « venu déposer deux recours. Le premier, c'est le recours en contestation du rejet de la liste majoritaire de Yewwi Askan wi dans le département de Dakar après notification de la direction générale des élections par le ministre chargé des élections Antoine Felix Diome qui est un ministre partisan. Mais nous avons constaté, avec cette notification, qu'il n'a pas connaissance des nouvelles dispositions qui sont dans le code électoral. Parce qu'avant il était dit en son article L173, qu’il n'y avait ni possibilité de retrait ni possibilité de substitution, mais une évolution a existé sur le nouveau code électoral où toutes ces dispositions sont retirées. Donc il n'y a plus interdiction en ce sens (...) nous pensons que cette fois avec ce recours que nous avons déposé, les sages vont dire le droit pour donner la possibilité a la coalition Yewwi askan wi de compétir et d'avoir sa liste à Dakar. Cette même lecture du droit, parce qu'on a introduit un deuxième recours, et cela est en contestation de la liste de BBY. Parce que vous avez vu le dépôt de ça liste avec l'excédant de 55328 en lieu et place de 55327. Il est clair que si Yewwi ne compétit pas à Dakar, il n'y aura pas d'élection».