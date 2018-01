​12 morts dans des affrontements au Nigéria

La violence entre les agriculteurs bachama et les éleveurs ont eu lieu dans le district de Lau dans l'Etat de Taraba vendredi et samedi.



12 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué des villages des Peuls vendredi. Une attaque de représailles a eu lieu le lendemain. Il y a eu 4 morts chez les Peuls et 8 dans le village des Bachama.



Les habitants des villages ont fait état pour leur part de 40 morts. Il n'a pas été possible de confirmer ces bilans de source indépendante.



Ces attaques entrent dans le cadre des conflits agraires, exacerbés par des tensions religieuses et ethniques, qui ont fait des milliers de morts ces dernières décennies.



Le centre d'études International Crisis Group avait averti en septembre dernier que les conflits agraires devenaient "potentiellement aussi dangereux que l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est".