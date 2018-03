​130 millions volés chez Serigne Mountakha Mbacké: la famille du Khalife général des Mourides dément

La rumeur selon laquelle 130 millions de francs CFA qui seraient volés chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké est démentie par un des membres de la famille de ce dernier. En effet, joint par PressAfrik, Serigne Moustapha Mbacké, s'est dit interloqué par cette information parue dans la presse.



Interrogé sur la question, le marabout de répondre : «On a été informé en même que tout le monde. On n’a jamais eu dans cette maison du Khalife général un problème lié à des histoires de vols ou d’argent. Rien de tout cela ne s'est jamais passé dans cette maison. On n'a aucun problème et on est dans une bonne entente».



Poursuivant, il ajoute : «ces personnes qui ont donné cette fausse information doivent être identifiées. Se dire être un proche du Khalife est trop facile. Il y a plusieurs façons d’être un proche de Serigne Mountakha Mbacké».



«Certains lui sont proches parce qu’ils sont membres de la famille, d’autres parce qu’ils sont des missionnaires, mais d'autres par contre ne le sont nullement», précise-t-il.



Une autre source proche de la famille du Khalife, qui a requis l’anonymat, a lui aussi démenti cette fausse information. Elle renseigne par ailleurs, qu’ils vont sortir un communiqué dans les prochaines heures pour démentir cette information.