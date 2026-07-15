​14 Juillet à Dakar : le Sénégal réaffirme son engagement pour un partenariat « équilibré » avec la France

À l'occasion de la réception officielle marquant la fête nationale française, organisée le 14 juillet à la Résidence de France à Dakar, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a réaffirmé la volonté du Sénégal de bâtir avec la France une coopération fondée sur la souveraineté, le respect mutuel et des intérêts partagés. Il a également salué les avancées enregistrées dans plusieurs domaines stratégiques de la coopération bilatérale.



Représentant l'Etat sénégalais Me Moussa Sarr a transmis les félicitations du Sénégal au président français, au gouvernement et au peuple français à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.



Dans son allocution, le Garde des Sceaux a rappelé la portée universelle de cette date historique. « Le 14 juillet est une date majeure de l'histoire contemporaine. Au-delà de sa portée nationale, elle incarne les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui continuent d'inspirer les peuples attachés à la paix, à la justice, à la dignité humaine et à l'État de droit », a déclaré le ministre.



Évoquant les relations entre Dakar et Paris, Me Moussa Sarr a estimé qu'elles s'inscrivent désormais dans une nouvelle dynamique. « Nos deux pays ont engagé un dialogue exigeant, lucide et constructif afin d'adapter leur partenariat aux aspirations de leurs peuples ainsi qu'aux profondes mutations du contexte régional et international », a-t-il affirmé.



Selon lui, cette nouvelle étape repose sur des principes clairs dont le respect de la souveraineté des États, la confiance réciproque, l'écoute mutuelle, l'égalité des partenaires et la recherche d'intérêts partagés.



Le ministre a mis en avant le dynamisme de la coopération franco-sénégalaise dans plusieurs domaines jugés prioritaires, notamment l'éducation, la santé, la formation professionnelle, les infrastructures, les transports, l'agriculture, l'énergie, l'assainissement, la recherche et l'innovation.



Il a particulièrement salué les projets réalisés avec l'appui de la France dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la coopération décentralisée ainsi que le soutien apporté à la diaspora sénégalaise à travers le Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement.



Me Moussa Sarr a également rappelé que « La France demeure la première destination des étudiants sénégalais à l'étranger ».



Jeux Olympique de la Jeunesse et les questions mémorielles



Le Garde des Sceaux a exprimé la reconnaissance du Sénégal envers les autorités françaises pour leur accompagnement dans les préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, notamment dans les domaines du protocole, de la sécurité et des secours.



Il s'est aussi félicité des progrès enregistrés sur les questions mémorielles entre les deux pays. « Des dialogues positifs sont désormais entamés concernant l'accès aux archives et la déclassification des ressources documentaires », a-t-il indiqué.



Il a annoncé que des programmes de formation croisée pour les archivistes sénégalais et français sont envisagés, ainsi que la mobilisation d'experts français pour accompagner les fouilles du site de Thiaroye.



Plaidoyer pour un renforcement de la coopération entre les deux pays



Face aux enjeux liés à la sécurité, au changement climatique, à la transition énergétique, à la souveraineté alimentaire ou encore à la gouvernance mondiale, Me Moussa Sarr a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les deux pays.



« Le Sénégal est convaincu que les réponses à ces défis exigent un multilatéralisme rénové, un dialogue permanent et des partenariats équilibrés », a-t-il déclaré.



Inscrivant cette coopération dans la Vision Sénégal 2050, le ministre a réaffirmé la volonté des autorités sénégalaises de poursuivre un partenariat respectueux des priorités nationales et bénéfique aux deux pays.



Il a renouvelé l'engagement du Sénégal à approfondir ses relations avec la France. « La volonté constante du Sénégal de poursuivre avec la France un dialogue politique de haut niveau et de développer une coopération toujours plus ambitieuse, équilibrée et porteuse de prospérité pour nos deux peuples », a-t-il soutenu, avant d'adresser, au nom du Sénégal, ses félicitations au gouvernement français, à l'ambassadrice de France et à l'ensemble de la communauté française vivant au Sénégal.