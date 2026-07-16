​16 ans après la Loi d'orientation sociale : les personnes handicapées réclament enfin son application effective

À l'occasion du 16ᵉ anniversaire de l'adoption de la Loi d'orientation sociale au Sénégal, célébré ce 16 juillet 2026, les personnes handicapées ont élevé la voix pour réclamer l'application intégrale de ce texte. Par la voix de Habib Sabaly ,président de l'Association des Elus Handicapes du Sénégal, par ailleurs président de la fédération départementale des associations des personnes handicapées de Vélingara, elles ont lancé un appel solennel à l'État du Sénégal afin que les décrets d'application et les arrêtés nécessaires soient enfin pris.



S'exprimant au nom des personnes vivant avec un handicap, Habib Sabaly a estimé que seize années d'attente sont largement suffisantes. Selon lui, malgré les engagements réitérés par les autorités au fil des ans, la Loi d'orientation sociale peine toujours à produire tous ses effets, faute de textes réglementaires indispensables à sa mise en œuvre.



« Déjà 16 ans, ça suffit ! », a-t-il lancé, rappelant que les personnes handicapées attendent toujours de voir les droits consacrés par cette loi se traduire concrètement dans leur quotidien. Il a souligné que l'absence des décrets d'application et des arrêtés constitue un frein majeur à l'effectivité des dispositions prévues par le législateur.



Le président de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées a ainsi exhorté les autorités sénégalaises à accélérer le processus de publication des textes réglementaires. À ses yeux, cette démarche représente aujourd'hui une priorité pour garantir aux personnes handicapées l'accès effectif aux droits reconnus par la loi.



Habib Sabaly a néanmoins salué la vision du Président de la République en matière d'inclusion sociale. Il a exprimé l'espoir que cette volonté politique se traduise rapidement par des actes concrets, notamment à travers la signature des décrets d'application et des arrêtés attendus depuis plusieurs années.



« Nous saluons la vision claire du Président de la République et l'invitons à matérialiser les décrets d'application et les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre effective de la Loi d'orientation sociale», a-t-il déclaré.



À travers cette sortie, les personnes handicapées réaffirment leur détermination à voir leurs droits pleinement respectés. Seize ans après l'adoption de la Loi d'orientation sociale, elles appellent les pouvoirs publics à transformer les engagements en actions concrètes afin que ce texte fondateur produise enfin tous ses effets au bénéfice des milliers de citoyens concernés à travers le Sénégal.

