​18e journée Ligue 1: Génération Foot / AS Pikine, un choc aux allures de revanche

Génération Foot (GF) et AS Pikine ont connu des fortunes diverses la précédente journée. GF a été délogé du fauteuil de leader par le Casa Sport (0-1). De son côté, l’AS Pikine s’est offert une bouffée d’oxygène en remportant le derby dakarois devant le Jaraaf (2-0), après 3 nuls et 1 défaite. Cette victoire a permis à l’AS Pikine d’éjecter de la 3ème place le Jaraaf.



AS Pikine en quête d’un premier succès à Déni

Disposant de la meilleure attaque de L1 (21 buts) et 3ème meilleure défense, à égalité avec Dakar-Sacré Cœur (10 buts encaissés), GF fera tout son possible pour prendre sa revanche sur l’AS Pikine, vainqueur à l’aller (1-2, 4ème journée).



Les Pikinois sont en danger à Déni, où ils ne sont jamais retournés avec les trois points. Selon « Stades », cette saison sur 8 matchs disputés à Déni, GF a décroché 5 victoires, concédé 1 défaite et 2 matchs nuls et vierges contre Dakar-Sacré Cœur et Linguère.

En cas de succès, GF retrouvera le fauteuil de leader si le Casa perd devant la Linguère. De son côté, l’AS Pikine sera éjectée de la 3ème place, en cas de victoire de Guédiawaye FC face au Ndiambour.



Le quotidien sportif rapporte que GF et AS Pikine ont disputé six matchs à l’issue desquels les Pikinois ont remporté 3 chez eux, 1 pour les Grenats à Déni et 3 matchs nuls.