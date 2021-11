​1er galop de l’équipe du Sénégal: Boulaye Dia et Pape Guèye absents

Les cadres sont tous à Lomé. Après la première vague de 5 « Lions » (Moustapha Name, Cheikhou Kouyaté, Bouna Sarr, Alioune Badara Faty et Famara Diédhiou), arrivés dimanche dernier, un autre groupe de 15 a rejoint la Tanière dans la soirée du lundi. Il s’agit de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Habib Diallo, Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Ismaila Sarr, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Pape Abou Cissé, Pape Matar Sarr, Cheikh Bamba Dieng, Abdoulaye Seck, Bamba Dieng, Abdoulaye Seck et Alfred Gomis.



Krépin Diatta et Fodé Ballo-Touré sont arrivés hier mardi dans la matinée.



Selon « Stades », il ne reste que Boulaye Dia et le néo international Pape Guèye. L’attaquant de Villarreal et le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille devaient arriver tard dans la soirée d’hier mardi.



Ils n’auront qu’une seule séance dans les jambes, avant le match contre le Togo. Ils pourraient donc débuter la rencontre sur le banc. Le dernier galop des « Lions » est prévu cet après-midi au stade de Kégué.