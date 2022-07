​20ème Congrès de l’ASEA : Pape Mademba Biteye assure la présidence de l’Association des Sociétés d’électricité d’Afrique

La présidence de l’ASEA passe de l’Afrique Australe à l’Afrique de l’Ouest, d’un pays anglophone à un pays francophone. Pape Mademba Biteye assure à partir de ce dimanche, la présidence de l’Association des Sociétés nationales d’électricité d’Afrique.



Lors de la cérémonie officielle du 20e congrès de l’ASEA, qui s’est tenu à Diamniadio, le directeur général de la Senelec a reçu les attributs de la présidence (drapeaux et insignes) et devient le nouveau président de l’ASEA pour 2022-2025.



« Chers invités, chers partenaires, nous voilà une fois, encore face à l'histoire en cette occasion solennelle qui marque le cinquantenaire de notre précieuse association dont j'ai l'insigne honneur et le privilège de prendre la présidence », a déclaré Pape Mademba Biteye, lors de la cérémonie officielle du 20e congrès de l’ASEA.



D’ailleurs, le nouveau président invite à la recherche de solution pour relever le défi de l’accès à l’énergie. « Je mesure ainsi à leur juste valeur les enjeux qui sont devant nous dans un environnement où notre continent est obligé de travailler à la recherche de solutions endogènes pour relever le défi de l'accès au service énergétique moderne pour nos villes, pour nos campagnes, pour soutenir le développement de nos économies et subvenir aux besoins d'une population jeune et croissante », a-t-il indiqué.



« Nous le savons tous, nous l’avons dit et répété tant de fois, et dans différentes circonstances, le taux d’électrification dans nos pays doit se hisser à un niveau acceptable et en conformité avec un monde moderne dans lequel nous trouvons notre place. Combien de temps faut-il encore pour supporter le paradoxe d’être le continent le plus riche en ressources de toutes sortes, aussi bien naturelles qu’humaines », a ajouté le DG de la Senelec.



Ce congrès historique qui nous réunit, a-t-il poursuivi, offre une occasion de « changer la donne et d’effectuer le tournant tant attendu qui mènera vers la réussite de notre pari de la performance de nos sociétés d’électricité respectives pour éclairer le continent et baliser les sentiers de notre développement inéluctable. Ce sera en tout cas le bréviaire de ce mandat que j’entame avec humilité et dévouement », a soutenu Pape Mademba Biteye.



Le 20ème Congrès qui coïncide avec le 50 anniversaire de la création de l’ASEA, verra la présence de 1.000 participants, des experts, des sociétés d’électricité et d’énergie ainsi que des décideurs de plus de 150 sociétés.