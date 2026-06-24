​29,8 °C de moyenne nationale : La France bat le record absolu de chaleur jamais enregistré

La France traverse une canicule historique. Selon Météo-France, hier, mardi 23 juin 2026 a été « la journée la plus chaude jamais enregistrée » dans le pays, avec une température moyenne nationale atteignant « 29,8 °C ».



Ce pic, qui surpasse les records de 2019 et 2003, s’accompagne de nuits extrêmement éprouvantes, la précédente ayant également établi un record national avec une température minimale moyenne de « 21,6 °C ».



La situation, qualifiée par l'institut d'« épisode caniculaire étendu, durable et intense », devrait atteindre son paroxysme ce mercredi.



Des records absolus ont déjà été battus, notamment sur la façade ouest avec des pointes atteignant « 44,3 °C à Pissos dans les Landes ». Face à ce danger, de nombreux départements ont été placés en vigilance rouge ou orange, tandis que le numéro vert a été activé pour accompagner les populations les plus fragiles.



Outre les risques sanitaires, Météo-France alerte sur la fragilité des écosystèmes : la sécheresse des sols s'aggrave, se rapprochant des « niveaux les plus secs jamais observés » depuis 1959.



Cette aridité, couplée à des températures extrêmes, accroît « significativement le danger feux de forêt » sur une large partie du territoire. Les autorités invitent donc les citoyens à suivre scrupuleusement l'évolution de la « Météo des forêts » pour anticiper les risques d'incendie.