​32e semaine de sensibilisation contre les drogues: Aly Ngouille Ndiaye préconise une réponse « holistique et cohérente »

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui présidait, mardi, au lycée Fadia des Parcelles Assainies de Dakar, le lancement de la 32e semaine de Sensibilisation et de mobilisation contre les drogues préconise une réponse « holistique et cohérente ». Il inclut à cela, la prévention, la répression et la prise en charge médicale dans le cadre de la lutte contre la drogue au Sénégal.



« En raison du caractère complexe et multidimensionnel de la drogue, la réponse doit être holistique et cohérente aussi bien la prévention, la répression, la prise en charge médicale, le renforcement de capacités des acteurs, l’amélioration de la communication », a-t-il indiqué.



La Semaine nationale de sensibilisation contre les drogues va se poursuivre à travers d’autres activités parmi lesquelles une table ronde, une journée « femme et drogue », et une randonnée pédestre.