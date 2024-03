​3ème édition du programme sécurité routière permis de conduire : une demande supérieure à l’offre avec 53 169/5000

Plusieurs jeunes hommes et femmes ont envahi, ce mardi les locaux de l’administration de proximité Sénégal Service pour s’inscrire et bénéficier de la formation pour l’obtention de permis de conduire offert par le Fonds de Financement professionnelle et technique (3FPT). En effet, 5 000 personnes seront enrôlées dans toutes les régions du Sénégal. Selon le responsable du pôle territoire Ouest, « à date, elles sont à 53 169 inscrits ».



« Nous sommes venus ici pour procéder à la supervision des inscriptions au programme sécurité routière permis de conduire initié par le 3FPT, en collaboration avec le ministère des transports terrestre et du désenclavement. Également avec l’agence nationale de la sécurité routière. C’est un programme que nous déroulons depuis 2022 et qui en est à sa troisième édition », a déclaré Souzane Diop, responsable du pôle territoire Ouest qui couvre les régions de Dakar et de Thiès.



Poursuivant sa réaction, elle soutient que : « Cette année, nous avons ciblé, principalement, les jeunes vulnérables. Mais les jeunes qui en ont des projets professionnels en rapport avec le permis de conduire, les jeunes qui font le service de livraison, les laveurs de voitures, les vulnérables qui ont perdu leurs parents, les jeunes détenus dans les Maisons d’arrêt et de correction (MAC). Tous jeunes sénégalais âgé entre 18 et 40 ans est éligible ».



Par ailleurs précise Mme Diop : « A date, nous sommes à 53 169 inscrits dans tout le Sénégal. Et les inscriptions ont débuté depuis le 19 février et prennent fin aujourd’hui mardi. Et au niveau des régions de Dakar et Thiès, on est à 21 520. Au niveau du département de Dakar, uniquement, on est à 2894. Une forte demande qui dépasse très largement l’offre. L’innovation de cette année, ce n’est pas uniquement le permis B. Pour cet enrôlement, nous ciblons le permis A1, permis moto, le permis B, BC1, permis transport, le permis C super lourd. La prise en charge est à hauteur de 100 %. Mais le jeune doit s’acquitter des frais médicaux et les timbres ».