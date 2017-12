​4 responsables rwandais transférés à la prison de Sébikhotane

Condamnés à la prison à perpétuité pour leur rôle dans le génocide contre les tutsis en 1994, quatre (4) Rwandais ont été transférés au Sénégal. Il s’agit d’Edouard Karemera, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement intérimaire formé le 8 avril 1994, et à l’époque Premier vice-président du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), l’ancien parti présidentiel, Mathieu Ngirumpatse, président du MRND au moment des faits.



Elie Ndayambaje et Arsène Shalom Ntahobali complètent la liste. Ils purgent depuis décembre 2015 une peine de 47 ans de prison. Le second nommé est le fils de Pauline Nyiramasuhuko, l’ancienne ministre de la Famille et du Progrès des femmes dans le gouvernement génocidaire.