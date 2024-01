​40e édition du Ziarra de Keur Madiop Sèrère: le comité d'organisation déplore les manquements notés dans la cité religieuse

Le comité d'organisation du Magal Darou Salam Keur Madiop Sérère déplore les manquements notés dans la cité religieuse. Il note entre autres, les difficultés d’accès à l'eau potable, le problème et la santé, à l’électrification locale, le problème d’insécurité, etc. Cette 40e édition du magal a été également une occasion pour le comité d’organisation de lancer un appel à l'État du Sénégal.



Des dispositions claires ont été annoncées dans le secteur de la santé avec notamment la mise à disposition de 03 ambulances, d’un lot de médicaments. Une centaine de gendarmes a été demandée.



Le préfet de Mbacké, a assuré de l’engagement de l’État à satisfaire les exigences exprimées. Il faut noter que cet événement, organisé dans la cité de Serigne Ismaela Diouf Nouroulahi ‘’est le troisième plus grand événement dans la région de Diourbel après le grand Magal de Touba et le kajou rajab’’.