​65e fête de l’indépendance : le Président Diomaye parle d’un défilé ‘’impeccable’’

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé un discours en présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président gambien Adama Barrow, le président mauritanien Mohamed Ould Al Ghazaouani, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Emballo, ainsi que le vice-président nigérian. Lors de cette allocution tenue à l'occasion de la fête de l'indépendance, il a rendu hommage à Mamadou Dia, dont le nom est désormais attribué à l'ex boulevard Général-de-Gaulle, lieu du défilé. Le chef de l'État a également salué les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour l’organisation parfaite du défilé, qu’il a qualifiée « d’impeccable ».



« J’exprime ma grande satisfaction au ministre des Forces armées, au chef d’Etat-major général des armées, au haut-commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi qu’à l’ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité, y compris le commandant de la zone militaire numéro 1 de Dakar pour l’excellente organisation de ce défilé. Félicitations à toutes les forces de défense et de sécurité. La symbiose entre civils et militaires et paramilitaires témoigne de la vitalité du concept Armée-Nation, qui symbolise la cohésion nationale que nous devons sans cesse cultiver et préserver dans un environnement de turbulence », a déclaré le président de la République.



Le chef de l’Etat, a par ailleurs rappelé : « La symbiose entre civils et militaires et paramilitaires témoigne de la vitalité du concept Armée-Nation, qui symbolise la cohésion nationale que nous devons sans cesse cultiver et préserver dans un environnement de turbulence… Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix. Car les périls sécuritaires transcendent les frontières ».