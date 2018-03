​7 mars 2017 -7 mars 2018 : Voilà un an que le maire de Dakar est en prison

Triste anniversaire pour Khalifa Sall. En effet, le maire de Dakar vient de boucler une année à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss.



M. Sall et ses Co-prévenus sont poursuivis pour détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Toutefois, les avocats et les partisans de Khalifa Sall dénoncent une cabale politique visant à l’écarter de la prochaine élection présidentielle de 2019.



​Les pro-Khalifa Sall comptent célébrer ces 365 jours que leur leader a passé derrière les barreaux par une rencontre à la mairie de Dakar.



Pour rappel : le procès dite de la caisse d’avance a été ouvert le 17 janvier 2018 au Palais de justice de Dakar et a pris fin vendredi 9 février 2018. Le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a requis 7 ans de prison ferme contre le maire de la Ville de Dakar. Le verdict est attendu le 30 mars.