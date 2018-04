​7e édition des journées culturelles à Khondogne : les habitants listent leurs problèmes

Les populations de Khondiogne à Mbélingou Garage dans la commune de Tataguine (Fatick), en on t marre du parcours du comba t tan t qu'ils effectuent pour chercher de l'eau potable, mais aussi, de l'absence d'électricité. Et ils n'ont pas hésité à leur faire savoir aux autorités présentes lors des journées culturelles de leur village.



«Nous sommes à notre 7e édition de nos journées culturelles ici à Khondogne. Notre plan d'action s’articule autour des questions de développement, des questions d’éducation et de culture. Ces journées permettent également d’encourager les trois meilleurs élèves de chaque classe, dans la localité et les élève de l’école coranique aussi, pour les encourager et les motiver », a fait savoir Birama Ndiaye, président de l’ASC « MBOG JOM ».



Selon M. Ndiaye, « cette année nous avons voulu intégrer le vole t éducation, santé à travers des conférences à travers des débat, et prôner la culture de l’excellence qui se manifeste par la remise de prix que nous faisons. Nous organisons ces manifestations chaque année avec nos maigres moyens. Car nous n’avons pas souvent le soutien des autorités. L’électricité, le manque d’eau potable, la question de l’emploi des jeunes, la situation sociale de certaines familles, font défaut dans ce village ».



L’adjoint au sous-préfet Mayoni Sarr qui a présidé cette cérémonie, rassure : « Les doléances que les populations ont soulevées aujourd’hui, sont des doléances qui sont en mesure d’être réglées. Parce que c’est un problème d’accès à l’eau potable et un problème d’électricité. Nous allons rendre compte aux autorités compétentes pour régler ces questions».