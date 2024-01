​7e forum de partage et d’échanges sur les secteurs régulés : les Journalistes et les professionnels de l’information à l’honneur

Depuis janvier 2001, le Gouvernement du Sénégal a initié un certain nombre de réformes institutionnelles majeures à la faveur d’un Sénégal moderne et performant, grâce à un dynamisme et une synergie des secteurs du numérique... Dans cette dynamique, l’ARTP inscrit régulièrement dans son agenda annuel, des rencontres annuelles avec les professionnels de la communication. Après celui de mai 2023, le 7e forum d’échanges et de partage avec les Journalistes prévu du lundi 15 au jeudi 18 janvier 2024, porte sur le thème : « ARTP, 2014/2024 : Bilan d’une décennie de régulation des communications électroniques, des Postes et perspectives à l’horizon 2035 ».



« Pour cette édition, comme en 2014 et 2023, nous avons invité la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et l’Union des Radios communautaires (URAC) du Sénégal. Prévue à Saly, la rencontre verra la participation de plus de 80 journalistes des différents corps de médias (TV, radio, Presse écrite, Web, photographes, Magazines, etc.).



La partie liée à l’animation et à la formation, comme de tradition, sera du ressort des agents de l’ARTP avec le concours des spécialistes de la communication digitale. Les objectifs poursuivis à travers la tenue de cette rencontre sont entre autres, Familiariser la presse avec l’écosystème des communications électroniques et des postes, Faciliter l’appropriation des informations relatives aux secteurs régulés, Recueillir les attentes et préoccupations des journalistes, Asseoir un lien durable entre les rédactions et les équipes de l’ARTP pour l’expertise technique sur tous les sujets relatifs à la Régulation, les communications électroniques et les postes ».



Plusieurs résultats y sont attendus tels que le renforcement des relations entre l’ARTP et la presse, un meilleur partage des bonnes pratiques du secteur des communications électroniques et des Postes, une meilleure connaissance des grands projets des secteurs régulés, le renforcement des relations de confiance entre l’ARTP et les journalistes.