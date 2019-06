​8e édition des journées culturelles à Tataguine : l’ASC ‘’Mbog Jom’’ prime les meilleurs élèves de la Commune

L’Association sportive et culturelle ‘’Mbog Jom’’ de Khondiogne, dans le département de Tataguine, a organisé, dimanche sa 8e édition des journées d’excellences et culturelles. Une occasion pour les jeunes de ladite association de primer les meilleurs élèves de la commune. La cérémonie est portée sur le thème : « Jeunesse et développement ».



« Nous sommes à notre 8e journée consécutive de l’ASC ‘’Mbok Jiom’’, à Khondiogne dans la commune de Tataguine. Chaque année nous organisons des conférences et nous primons les meilleurs élèves de la commune comme vous venez de le voire, du CI jusqu’en CM2 en leurs donnant des fournitures scolaires, des cahiers, des livres, et du matériel géométrique. Ces matériels sont estimés à une valeur de 500 000 F CFA, avec l’appui de nos partenaires, surtout la Fondation Kéba Mbaye », a indiqué leur président Birama Ndiaye.



Pour lui, « on parle de la promotion de l’excellence et à pareil moment, les élève rencontre d’énormes difficultés pour avoir du matériel géométrique. Surtout les élèves qui sont en classe d’examen qui ont plus besoin de ça ».