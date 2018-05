​9e Assemblée mondiale sur la démocraie : les acteurs misent sur l’universalité des valeurs

La neuvième Assemblée mondiale sur la démocratie a été un moment pour les panélistes d’évoquer les questions relatives aux menaces croissantes sur la démocratie. Les menaces sur l’internet étaient également au cœur des débats. L’Assemblée a fait un focus sur quelques points, à savoir : la défense de l’espace de l’information numérique contre les empiétements, la promotion des normes démocratiques à côté des valeurs traditionnelles, et la construction des partenariats intersectoriels. Ce, pour affirmer l’universalité des valeurs démocratiques fondamentales, en renforçant les réseaux régionaux et internationaux pro-démocratiques.



L’Assemblée a aussi confronté et contré plusieurs tendances, comme la montée globale de la kleptocratie, de la grande corruption, la propagation de la désinformation, et la menace de la violence extrémiste.



Selon Floribert Anzuluni, Coordonnateur d'un mouvement citoyen en République démocratique du Congo, «l’évolution de la démocratie en Afrique dépend de la zone dans laquelle l’on se trouve ».



À l'en croire, «les principaux régimes dictatoriaux et sanguinaires forts qui existent encore en Afrique, surtout en Afrique Centrale, où l’on sent encore une évolution extrêmement faible de la démocratie, y compris la République démocratique du Congo où vous avez un président de la République dont le mandat était fini depuis fin 2016 qui continue à réprimer sa population pour rester au pouvoir ».



Poursuivant, M. Anzuluni explique : «Nous, en tant que mouvement citoyen Congolais, avons partagé avec les frères du mouvement ‘’Y en a marre’’ du Sénégal, avec les frères du Balai citoyen et également d’autres mouvements citoyens. L’élément essentiel, c’est comment renforcer cette démocratie, comment développer de nouvelles stratégies et qui permettraient de tendre les valeurs démocratiques à travers le monde ».



À cet effet, le mouvement mondial pour la démocratie a rendu hommage à trois groupes de défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie. Parmi les lauréats figure : Thulisile Madonsela, lauréat du plaidoyer pour un état de droit en Afrique, Jin Bianling, lauréat pour les avocats des droits humains en Chine, et Nightwatchers : photojournalistes aux Philippines, reçues par Raffy Lerma et Ezra Acayan.



La rencon tr e a permis de faire l’état des lieux de la démocratie e de son évolution à travers le monde. Mais aussi de renforcer les stratégies entre les différents acteurs qui agissent dans le cadre de la démocratie.