​9e journée nationale de "SETAL SUNU REEW" : l'Église catholique invite les fidèles à s’impliquer à la mobilisation citoyenne

Ce samedi, l’église catholique a invité les fidèles à s’impliquer avec une forte participation à la 9e Journée nationale de mobilisation citoyenne "SETAL SUNU REEW". La hiérarchie ecclésiastique demande d’organiser des activités de nettoyage dans les lieux de culte, aux alentours et dans les quartiers.



« Cette noble initiative, portée par Son Excellence Monsieur, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, nous rappelle notre devoir de gardiens de la Création, comme nous l'enseigne le Livre de la Genèse : 'Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Eden pour qu'il le travaille et le garde' (Gn 2, 15). Cette responsabilité biblique trouve aujourd'hui un écho particulier dans notre engagement citoyen », lit-on dans un communiqué signé par l'abbé Augustin Thiaw.



En effet, précise le communiqué, « en tant que communauté catholique, nous sommes appelés à être des témoins actifs de la préservation de notre environnement et de la construction d'une société harmonieuse. Cette mission s'inscrit parfaitement dans la démarche de cette journée nationale de mobilisation. Ainsi, pour concrétiser cet engagement collectif, il recommande à toutes les paroisses et communautés les actions suivantes : organiser des activités de nettoyage dans les lieux de culte, aux alentours et dans vos quartiers respectifs, sensibiliser les fidèles sur l'importance de la propreté et de la sécurité, mobiliser les mouvements d'action catholique et les associations, participer aux activités organisées dans vos localités ».



Mieux conclut Abbé Thiaw : « Plus qu'une simple action ponctuelle, la propreté de notre environnement est intimement liées à notre dignité humaine et à notre témoignage chrétien. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous mobiliser massivement, pour faire de cette journée un moment fort de notre engagement citoyen et de notre foi en action ».