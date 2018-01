​A compter de 2018, la CAF va payer les indemnités des arbitres engagés

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de Football (CAF) s’est réuni vendredi à Casablanca (Maroc). A l’issue, de cette rencontre ledit comité a pris des décisions suivantes : « à compter de l’année 2018, toutes les indemnités des arbitres désignés pour les matchs des compétitions de la CAF vont être prises en charges directement par la CAF. Car, jusqu’ici, les règlements ont imposé aux fédérations hôtes de payer ces indemnités. C’est une charge financière en moins pour les associations nationales, mais aussi un marqueur ethique car il supprime la sujétion perçue dans le procédé en vigueur jusqu’alors ».



Autres décisions prises, la validation des candidatures pour les quatre (4) postes vacants du Comité exécutif de la CAF et pour lesquels une élection va être organisée lors de l’Assemblée ordinaire du 2 février prochain à Casablanca.



Le Comité a aussi adopté le calendrier des compétitions interclubs pour l’année 2018 et la modification des règlements de ces compétitions, avec désormais un tirage au sort supplémentaire intervenant avant les quarts de finale. Et l’implémentation dès 2018 de la résolution du symposium sur le football africain d’un changement de périodicité pour les compétitions interclubs. Cela va débuter en décembre pour s’achever en mai 2019 avec une application plus rigoureuse des règlements sur la licence des clubs.