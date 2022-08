​À quatre mois de la Coupe du monde, l'entraîneur du Maroc Vahid Halilhodzic licencié

Comme pressenti ces dernières heures, Vahid Halilhodzic n’est plus le sélectionneur du Maroc La Fédération marocaine de football (FRMF) a officialisé ce mercredi le départ du technicien, qui avait été nommé à l’été 2019.



«En raison des divergences de points de vue entre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et l’entraineur de l’Equipe Nationale ’A​’, M. Vahid Halilhodzic au sujet de la préparation idoine des Lions de l’Atlas pour la phase finale 22ème édition de la Coupe du monde Qatar 2022, les deux parties ont convenu de se séparer à l’amiable», indique le communiqué de l’instance du football marocain, en assurant que les deux parties se quittent en bons termes.



Les «divergences de points de vue» ne sont pas précisées mais tout le monde comprendra qu’il s’agit du cas Hakim Ziyech, écarté depuis un an pour raisons disciplinaires par Vahid et que le président Fouzi Lekjaa souhaite absolument ramener pour le Mondial.



Après la Côte d’Ivoire en 2010 puis le Japon en 2018, c’est donc la 3e fois que «Coach Vahid» est évincé d’un banc avant le Mondial après avoir pourtant déroché la qualification. Le Franco-Bosnien était aussi vivement critiqué depuis l’élimination en quart de finale de la dernière CAN.