​A quelques jours du procès, les «khalifistes » appellent à descendre sur le terrain pour dire "la vérité"

Les mouvements souteneurs ainsi que les responsables de partis de l’opposition sonnent la mobilisation pour envahir le Tribunal de Dakar où sera jugé le député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall en audience spéciale le 3 janvier. Ils sont d’avis que «le combat va se durcir ». Le député Aminata Diallo, qui a pris part à la rencontre, a appelé ses camarades à ne pas «reculer devant rien».



«Je pense qu’il faut descendre sur le terrain et l’occuper légalement et parler aux populations. Elles doivent être informées et connaître la réalité. Les données ont changé», a-t-elle déclaré. Avant de marteler : « Il ne faut pas se voiler la face, l’heure d’être des guerriers des réseaux sociaux est terminée».



A en croire l'ancienne députée, les Sénégalais doivent se mobiliser pour mettre fin à ce qu’elle considère comme une « injustice ». « Nous devons dire la vérité aux sénégalais car Khalifa Sall sera notre candidat à la prochaine élection présidentielle. C’est clair et net. Nous sommes là pour reconquérir le pouvoir », a-t-elle avancé.



Me Babacar Name de Dagana d’ajouter : « Il faut mettre la pression sur le pouvoir, car le dossier de Khalifa Sall est l’un des dossiers les plus ténébreux de l’histoire politico-judiciaire du Sénégal ».