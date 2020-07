​AAR LI NU BOKK/ NOO LANK mettent en garde: « Nous tiendrons le Président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à Abdou Karim Guèye»,

Les membres des plateformes AAR LI NU BOKK/ NOO LANK qui ont décidé de travailler en étroite synergie pour porter les sujets importants qui impactent le vécu des citoyens sénégalais, comme la question de la Sénélec/Akilee, le cas Abdou Karim GUEYE dénonce le silence des autorités sénégalaises, qui selon eux, restent sourdes face à la demande sociale.



S’agissant du sort de leur camarade Abdou Karim Guèye, AAR LI NU BOKK/NOO LANK manifestent leur profonde indignation face au traitement que lui inflige l’Etat du Sénégal. « Nous rappelons qu’il n’a fait qu’exprimer une opinion et qu’il se relève à peine des lourdes interventions chirurgicales. Il convient de libérer. Abdou Karim Guèye est souffrant. Il a été perfusé pendant toute la nuit du 28 au 29 juin. Nous tiendrons le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à notre frère et camarade Xrum Xax », note les membres de AAR LI NU BOKK/NOO LANK.



Sur le dossier Akilee

« Il y’a quelques mois, la presse s’est faite l’écho de dysfonctionnements majeurs entourant un contrat liant SENELEC à une société présentée comme sa filiale, nous voulons nommer AKILEE. Les syndicats, le directeur général de la SENELEC ainsi que celui d’AKILEE se sont prononcés sur le sujet dans différents médias. Les plateformes AAR LI NU BOKK/ NOO LANK se sont réunies pour tenter de comprendre le contenu de ce contrat et s’assurer que les intérêts du citoyen ont été préservés. C’est ainsi qu’une commission Energie, chargée d’étudier le dossier, a été mise en place », informe le collectif.



Mieux ajoute t-il : « Le contrat entre la SENELEC et AKILEE est déséquilibré en faveur de ce dernier. Ce déséquilibre révèle les graves défaillances de la SENELEC et de l’Etat qui l’ont négocié et l’ont signé. Au-delà de ce cas particulier, ce dossier nous interpelle sur tous les autres contrats signés par la Senelec qui sont, en définitive, en défaveur des citoyens-consommateurs. De même, il nous renforce dans l’idée qu’en général nos sociétés nationales, nos ressources naturelles… sont gérées dans le même état d’esprit par l’Etat du Sénégal ».



Enfin, il note : « Dans le plan YESSAL, établi en 2016 par le cabinet Performances, il existait déjà une recommandation qui préconisait à SENELEC d’avoir recours à la solution de AKILEE pour réduire ses pertes techniques ».



Ainsi, les plateformes AAR LI NU BOKK/ NOO LANK recommandent d’informer les citoyens sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan YESSAL et évaluer sa performance, de revoir la composition du conseil d’administration de la SENELEC en y intégrant des représentants du personnel et des consommateurs à travers la société civile, soumettre la fonction de directeur à appel à candidature, renégocier le contrat, et augmenter les parts de l’Etat dans AKILEE.