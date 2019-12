​AIBD : de nouveaux terminaux prévus pour accueillir 10 millions de passagers d'ici 2035

Le Sénégal dispose de nombreux atouts à valoriser, sa position géographique et son climat, sans oublier sa richesse culturelle, ou la diversité de sa faune, et la renommée de sa stabilité politique. Selon la Direction générale d’Air Sénégal, « il fallait donc redéfinir une ambition forte pour le tourisme sénégalais et tripler le nombre de touristes en 10 ans, pour en accueillir 3 millions et être parmi le Top 5 des pays africains ».



Pour réaliser cette vision, le renforcement des Transports Aériens constitue un défi majeur, pour l'AIBD qui doit s’imposer comme hub régional pour favoriser la croissance de l’économie sénégalaise. L’Aéroport International Blaise-Diagne (AIBD) est le 1er aéroport de l’UEMOA et jouit de sa position stratégique de porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest avec 14 destinations ouest-africaines desservies. Le même nombre que le Maroc, notre concurrent sur ce segment.



À en croire la Direction générale d’Air Sénégal, AIBD s’étend sur 4 500 hectares dont seuls 2 500 sont aujourd’hui occupés. Avec une capacité de 2 millions de passagers annuels, contre 1,9 million pour son principal concurrent, l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, il est prévu que de nouveaux terminaux voient le jour dans un avenir proche, afin de traiter jusqu’à 10 millions de passagers à l’horizon 2035. À l’instar de son rival ivoirien, il pourra désormais accueillir le plus grand avion de ligne du monde, l’Airbus A380.