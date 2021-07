​AIBD : la gendarmerie met hors d'état de nuire un réseau de trafic de migrants

La Compagnie de la gendarmerie des transports aériens (Cgta) a mis hors d'état de nuire un dangereux réseau spécialisé dans le trafic de migrants et la confection de faux documents de voyage. Ils ont été déférés devant le parquet de Mbour, le jeudi 15 juillet.



En effet, à la suite d'intenses investigations, les gendarmes ont pris les différents acteurs de cette filière qui s'activait au cœur de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) entre le 10 et 13 juillet derniers.



Antoine Khouma Diène, le cerveau de la bande, a été le premier à tomber. Il sera suivi par les trois démarcheurs dont deux Comoriens (Mouhamed Dieng, Aboubacar Abdou et Nasirou Mouhamed) puis d'Issa Dieng qui était chargé de convoyer les candidats à l'aéroport.



Pour les besoins de l'embarquement, le réseau pouvait compter sur le brigadier de police, Samba Diop, en service au commissariat spécial de l'Aibd et sur Isaac Thomas Ndiaye, contrôleur de documents à Air Sénégal.



Selon les informations de «Libération », la nommée Bernadette Béa a été aussi arrêtée alors que son époux, Gui Béa, qui confectionnait les documents en cause, est en fuite. Une perquisition effectuée par les gendarmes au domicile du couple a permis de mettre la main sur 102 passeports-tous faux- dont 5 passeports diplomatiques sénégalais, 63 passeports maliens, 10 passeports français, 24 passeports ordinaires sénégalais, 2 ordinateurs portables, une imprimante et une machine de confection de passeports.



Lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue, Antoine Khouma Diène a confessé aux gendarmes qu'il versait 1000 euros par passager au brigadier Samba Diop. Chaque voyageur payait, selon lui, 7 000 euros pour prétendre à un voyage à l'étranger. À l'exception du policier, remis à sa hiérarchie en attendant un ordre de poursuite, tous les suspects ont été mis à la disposition du parquet de Mbour. Gui Béa est pour sa part sous le coup d'un avis d'arrestation qui devrait être transformé en mandat d'arrêt international.