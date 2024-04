​AIBD : le Directeur général Ahmet Tansu Cigeroglu limogé de ses fonctions

Le Directeur général d'Aibd assistance services (2As) depuis 2021, Ahmet Tansu Cigeroglu, a été limogé par le Conseil d'administration que le ressortissant turc a été démis de ses fonctions. Fait assez bizarre, la lettre de révocation a été transmise par mail au conseil le 25 mars, au lendemain de l'élection présidentielle, avant la réunion du conseil le 29 mars et une notification au concerné le 2 avril.



Un proche d'Ahmet Tansu Cigeroglu alerte : «On veut le faire taire à tous prix en l'obligeant à quitter le Sénégal sans lui payer ses droits. On ne peut pas révoquer un directeur général qui a été recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée».



Cette dernière d'ajouter : « Même dans l'hypothèse d'une cession aussi suspecte que celle intervenue à quelques encablures de l'élection présidentielle, l'Aibd supposé acquéreur de la société 2as a l'obligation de préserver son contrat de travail ».



Poursuivant ses propos, le proche Directeur général d'Aibd soutient : « On veut l'expulser de son logement ce lundi, pour un expatrié qu'on a fait venir de l'étranger. Il est simplement victime d'une opération décriée par tous les spécialistes. Il lance un appel aux nouvelles autorités sénégalaises et les invite à regarder de près ce que cache réellement cette œuvre de liquidation», livre "Libération.