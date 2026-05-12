​APF au Cambodge: Abdou Mbow s'oppose aux critiques sur la loi anti-homosexualité et défend "les valeurs" du Sénégal

Connu comme l’un des plus virulents opposants du régime Diomaye-Sonko, le député Abdou Mbow a cette fois défendu avec fermeté les positions du Sénégal à l’étranger, lors d’une réunion de la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Celle-ci s’est tenue la semaine dernière à Phnom Penh, au Cambodge.



Au cours des échanges, la députée franco-sénégalaise Dieynaba Diop, membre du Parti socialiste français, a dénoncé le durcissement des sanctions visant les actes contre-nature au Sénégal. Elle a même plaidé pour que l’Assemblée adopte une résolution condamnant la nouvelle orientation politique sénégalaise à l’égard des homosexuels.



Réagissant à cette demande, le député de Thiès est rapidement intervenu pour dénoncer ce qu’il considère comme une « ingérence » dans les affaires internes du Sénégal. Devant l’Assemblée, il a rappelé que le pays demeure souverain et libre de voter les lois conformes à ses valeurs, ses coutumes et ses convictions religieuses.



L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a également insisté sur le fait que le Sénégal n’a aucune leçon à recevoir d’un autre État. Selon lui, tout comme la France défend librement ses choix de société, le Sénégal doit pouvoir assumer les siens sans pression extérieure.

Dans cette prise de position, Abdou Mbow a reçu le soutien du député de Pastef, Mamadou Lamine Diaité, président délégué de la section APF Sénégal.



D’après le journal Les Echos, qui rapporte ces informations dans son édition de ce mardi, face à la tension que cette situation a suscitée, le président de séance a finalement décidé de clore les discussions afin de revenir aux points inscrits à l’ordre du jour.

