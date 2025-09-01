​APO Group : Rania El-Rafie distinguée parmi les 10 femmes qui façonnent l'avenir des relations publiques en Africaines

APO Group, cabinet panafricain de communication, a annoncé avec fierté que sa vice-présidente des Relations Publiques et Communications Stratégiques, Rania El-Rafie, a été distinguée par Queen MoremiAfrica. Elle figure désormais sur la liste des 10 femmes qui façonnent l’avenir des relations publiques, une reconnaissance de son leadership et de son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes sur le continent.



Cette distinction, décernée à l'occasion de la Journée mondiale des relations publiques 2025, met en lumière le travail des femmes qui redéfinissent le secteur de la communication en Afrique. La plateforme Queen MoremiAfrica célèbre les pionnières africaines qui influencent les conversations mondiales et militent pour un progrès inclusif.



Avec plus de 22 ans d'expérience en Afrique et au Moyen-Orient, Rania El-Rafie est une figure reconnue de la profession. Basée au Caire, elle a dirigé des campagnes primées et a récemment reçu le Bronze Stevie® Award de la Femme la plus innovante de l’année 2025.



« Être nommée parmi les 10 femmes qui façonnent l’avenir des relations publiques n’est pas seulement un honneur personnel, mais un reflet des progrès collectifs que nous réalisons en tant que femmes dans ce domaine », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que la puissance des relations publiques réside dans la capacité à raconter des histoires authentiques et à créer de l'espace pour que davantage de femmes africaines puissent diriger.



Cette reconnaissance s'aligne avec la mission d'APO Group de promouvoir les voix africaines et de bâtir un pont entre le continent et le reste du monde. Elle reflète également l'engagement de l'entreprise en faveur du leadership féminin, à travers des initiatives de mentorat et l'investissement dans les talents féminins.



