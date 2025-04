​APRÈS L’ÉTAT DES LIEUX, PLACE AUX GRANDES DÉCISIONS DE RELANCE DU TRANSPORT AÉRIEN (AbdouRahmane Dabo)

AIBD SA et AIR SÉNÉGAL SA sont bien plus que des entreprises : ce sont des piliers de l’économie nationale et de la connectivité régionale parce que le secteur du transport aérien contribue à plus de 2% du PIB, et son développement est un enjeu majeur pour l’attractivité et la compétitivité du Sénégal.



Le Premier Ministre Ousmane SONKO a présidé le 03 avril le conseiller interministériel sur les situations de AIBD SA et AIR SÉNÉGAL SA, avec la présence de dix départements ministériels.



Après huit réunions préparatoires, portant sur un diagnostic en profondeur des deux leviers du transport aérien à côté du régulateur qu’est l’ANACIM, le Premier Ministre a défini dix orientations stratégiques et pris vingt décisions majeures pour la relance du secteur du transport aérien.



Dans cette nouvelle stratégie, AIR SÉNÉGAL SA est désormais le leader de la vision du hub aérien et AIBD SA sera en appoint en tant que société de patrimoine et gestionnaire des infrastructures aéroportuaires.



Cette nouvelle stratégie s’aligne parfaitement dans le champ des ambitions économiques définies dans le Référentiel Sénégal 2050 avec la création des huit pôles de développement économique identifiés pour une meilleure connectivité.



La mise en œuvre coordonnée de cette nouvelle générera des retombées socio-économiques significatives en terme de dynamisation du tourisme, stimulation des échanges commerciaux, attractivité des investissements et création d’emplois qualifiés.



Les décisions sont reparties en trois volets : financier et gouvernance.

Les décisions à impact financier sont:

- Apurement des dettes d’exploitation et fond de roulement de Air Sénégal.

- Reconstitution des fonds propres de Air Sénégal,

- Finalisation de l’acquisition et le déploiement des aéronefs L410NG pour Air Sénégal,

- Apurement des passifs de l’ex ADS hérité par AIBD SA,

- Révision de la concession d’exploitation de l’Aéroport International Blaise Diagne pour AIBD SA,

- Prise en charge de la dette endossée par la RDIA pour AIBD SA,

- Financements alternatifs pour les projets de AIBD SA,

- Gestion des conventions de dettes croisées pour AIBD SA,

- Développement du fret pour AIBD SA,



Une relance n’est jamais possible sans une bonne gouvernance basée sur l’orthodoxie dans la gestion des deniers publics, sur ce de fortes mesures impactant la gouvernance ont été prises :

- Audit approfondi de Air Sénégal,

- Redimensionnement du réseau et de la flotte de Air Sénégal,

- Plan stratégique de développement assorti d’un contrat de performance,

- Création de Air Sénégal Express,

- Audit des marchés du hub aérien 2021-2024 de AIBD SA,

- Audit organisationnel de AIBD SA,

- Rationalisation des dépenses de AIBD SA,

- Priorisation des projets de AIBD SA,

- Finalisation, homologation et certification des aéroports régionaux,



Cette relance de ces deux leviers du transport aérien reposera sur une synchronisation parfaite d’un redressement, d’une impulsion et d’une accélération selon le référentiel Sénégal 2050.



Pape AbdouRahmane Dabo

Ingénieur des Travaux Publics

PCA AIBD SA.