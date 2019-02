​AUDIO - Réaction du procureur de Tamba sur les affrontements PUR vs BBY: il parle de 2 morts et de 24 personnes arrêtées

Le Procureur de la région de Tambacounda a fait face à la presse ce mardi pour apporter les premiers éléments dans les affrontements qui ont eu lieu lundi entre les militants du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), et ceux de Benno Bokk Yakaar (BBY). Demba Traoré annonce une enquête pour élucider cette affaire suite à l’interpellation de 24 personnes, faisant parti de la garde rapprochée du candidat El Hadjji Issa Sall. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a deux décès enregistrés et non 3. Ecoutez !!!