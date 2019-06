​Aar Li Nu Bokk sursoit à sa manifestation... Le G7 également

La plate forme Aar Li Nu Bokk qui comptait organiser une manifestation, ce vendredi 28 juin 2019 a décidé d'y surseoir.



« Nous avons été approchées par les forces sociales qui sont regroupées dans un cadre à savoir les syndicats d’enseignants et d’autres syndicats qui nous ont dit, il y a beaucoup parmi nous qui adhèrent à la plateforme « Aar Li Nu Bokk », et beaucoup parmi nous étaient au rassemblement de Aar Li Nu Bokk. Aux allers du Centenaire. Et nous on avait déjà prévu une marche qui partirait de l’Ecole normale supérieure (FASTEF), jusqu’au rond-point jet d’eau. Le même jour et au même créneau. Ils nous ont dit ce serait dommage qu’on tienne deux activités de mobilisation séparé ça fragiliserait la dynamique sociale en cours sur la question du gaz et du pétrole. Mais globalement sur la question de gestion des ressources naturelles », a indiqué Aliou Sané.



Avant de préciser : « Ils nous ont invités solennellement à prendre part à leur marche. Et nous après concertation, nous avons dit oui, il faut y aller répondre à l’invitation de ses forces sociales. Ce pour ne pas organiser deux mobilisations séparées le même jour à la même heure ».



Mais dernièrement, le L'intersyndical G7 a également décidé de surseoir à sa marche pour ne pas aller à l'encontre de l'arrêté préfectorale. A noter qu'un autre mouvement dit citoyen "Aar Sunu Rew" et un parti politique avaient également prévu, de marcher ce vendredi.