​Ababacar Sedikh Sy, fondateur de SUP De Co : « l’Etat doit laisser au privé l’Enseignement supérieur s’il n’est pas capable de le gérer"

Ababacar Sedikhe Sy est très clair dans ces propos. Le fondateur de l’Ecole supérieure de commerce (SUP de CO) a donné son point de vue sur la situation de l’Enseignement supérieur dans le pays. « On entend beaucoup de discours marqués par des politiques gouvernementales hardies alors qu’il nous faut agir à la place des nombreux discours », a déclaré M. Sy lors d’une conférence de presse marquant les festivités des 25 ans de son établissement.



Le fondateur de "Sup de Co" fustige dans les colonnes de « L’AS » que cette floraison de discours sans suite a porté préjudice a beaucoup de jeunes .Ababacar Sedikhe Sy a conclu par une recommandation : «l’Etat doit laisser au privé l’enseignement supérieur s’il n’est pas capable de gérer »,