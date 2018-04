​Abdoul Mbaye : «Macky Sall est un destructeur, un méchant»

Abdoul Mbaye ne rate pas le président de la République Macky Sall. Invité de l’émission grand Jury de la rfm, l’ancien Premier ministre a traité le chef de l’Etat de « méchant, destructeur ». « Je ne reconnais plus Macky Sall, la personne de 2012 et Macky Sall, la personne d'aujourd'hui. C'est un personnage bipolaire », peste-t-il.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Le président Macky Sall, il ne travaille pas pour les intérêts de ce pays. Observez ce qui se passe, nous sommes dans une République avec trois pouvoirs. Au niveau de l’exécutif, ce Monsieur détruit la crédibilité de ce qui est plus proche de lui, le gouvernement ».



L'ancien Premier ministre de déplorer le nombre de ministres du gouvernement de Macky Sall. «Nous avons un gouvernement de 40 ministres, c'est un mini-parlement. Macky Sall détruit ce qu’il y a dans sa plus proche proximité. Vous quitté l’exécutif, vous allez vers le législatif, et regardé ce qu’il en a fait».



Abdoul Mbaye de conclure par dénoncer ce qui c'est passé le 19 avril à l'hémicycle : «Regarder le vote du jeudi dernier. Il en fait un vote sans débat, ce qui n’est pas prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Toujours dans sa magistrature, qu’est devenu le Ps, de la LD et de l'Afp. Je regrette que la règle de l’indépendance de la justice soit malmenée».