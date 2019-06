​Abdoulaye Bathily : le Sénégal serait en paix avec lui-même si…

Le professeur Abdoulaye Bathily a fait savoir que le Sénégal serait en paix avec lui-même si les conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale des réformes des intuitions (Cnri) étaient appliquées dans le quotidien L’Obs.



« Les conclusions des Assises nationales et celles de la Commission nationale des réformes des intuitions (Cnri), aucun travail de cette dimension n’a été fait pour notre pays dans son histoire. Si les conclusions étaient appliquées, le Sénégal serait en paix avec lui-même, avec ses voisins, le Sénégal était bien préparé pour son rôle dans le monde », affirme M. Bathily.



A l’en croire, les Assises nationales demeurent, par leurs conclusions, les principes qui les ont fondés, un programme pour le Sénégal pour longtemps encore. De même que la Cnri, qui selon lui, a posé les jalons d’une stabilité institutionnelle pour le pays.



Abdoulaye Bathily s’exprimait lors de la cérémonie de dédicace du livre de Hamidou Anne sur le professeur Amadou Makhtar Mbow vendredi au siège de l’Unesco. Il a, à cette occasion, magnifié le travail remarquable de M. Mbow au niveau des Assines nationales et de la Cnri.